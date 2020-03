Des experts et les recteurs flamands mettent en garde contre le covid-19 et appellent à des mesures strictes

L'enseignement supérieur au nord du pays a annoncé toute une série de mesures mercredi. Le personnel doit télétravailler le plus souvent possible et l'enseignement à distance devient la norme. Mais il faut bien plus pour endiguer la propagation du Covid-19, estiment ces experts. "Les autorités communiquent des recommandations globales à la population. Mais celles-ci ne sont pas contraignantes et il n'y a donc pas de grande sensibilisation ou d'approche très large", pointent les experts.