L'indice Bel 20 dégringole de 14,21%, sa plus forte baisse en 30 ans

La Bourse de Bruxelles a connu ce jeudi l'une des pages les plus sombres de son histoire, alors que la pandémie de Covid-19 n'en finit pas de gripper l'économie mondiale et de tétaniser les investisseurs. Son indice vedette, le Bel 20, créé en 1991, a connu la plus forte chute en une seule séance de son histoire, avec une dégringolade de 14,21%, à 2.701,00 points.