L’année Van Eyck commémorée aussi avec cinq timbres spéciaux

Bpost émettra dès le 16 mars cinq timbres-poste reprenant des œuvres du peintre de la fin du Moyen-Age Jan Van Eyck (décédé en 1441 à Bruges). Ensemble, elles sont présentées en avant-plan du célèbre retable de l’Agneau Mystique, que Jan réalisa en 1432 avec son frère Hubert Van Eyck et qui orne la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Le feuillet de timbres-poste présente une découpe identique à celle du triptyque et peut être déployé de la même façon. Cette parution, qui s’inscrit dans la collection 2020 de Bpost, célèbre l’achèvement de la restauration de l’Agneau Mystique et l’année thématique Van Eyck en Flandre.