Annulations et fermetures en série: les principaux chamboulements liés au coronavirus

Les trois principaux opérateurs télécoms du pays - Orange, Proximus et Telenet - sont prêts à utiliser les données de leurs clients pour lutter contre l'épidémie de covid-19. L'opportunité existe de les utiliser pour mettre au point des plans de prévention plus ciblés. Une technique qui a déjà été employée pour d'autres épidémies comme celles d'Ebola, de la malaria ou du Zika.



Avec suffisamment d'historique, soit trois mois, les registres d'appels et de géolocalisation permettent de calculer le graphe social et les cartes de mouvements réels. Et donc, l'analyse de ces données permettraient d'identifier non seulement les personnes posant les plus grands risques d'amplification de l'épidémie (notamment les personnes qui se déplacent beaucoup) mais aussi les lieux posant les plus grands risques ou les risques les plus mortels, pour in fine mieux cibler la prévention.



"Les données existent, le cadre régulatoire aussi (le règlement RGPD sur la protection des données prévoit le cas échéant une clause particulière en cas d'intérêt public dans le domaine de la santé publique), il ne manque plus que l'action politique", affirment les opérateurs.