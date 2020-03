Renaix propose aux touristes une visite virtuelle : "Une promenade en forêt via l’ordinateur"

La ville de Renaix veut encourager les touristes à aller voir sur le terrain, en leur donnant déjà un avant-goût de la visite via le site internet "Virtueel Ronse" (‘Renaix virtuel’). On y découvre les différents centres d’intérêts et curiosités avec des photos à 360 degrés. "Cela permet aux touristes de mieux planifier leur visite", indique Annelies Lenoir de l’office du tourisme local.

"Toutes les personnes qui surfent sur notre site y voient d’abord une gigantesque photo aérienne de la ville", poursuit Lenoir. "Elle a été prise un jour d’été. Le visiteur peut y cliquer sur différents endroits dignes de sa visite. Il voit alors une photo qui lui permet d’admirer les lieux sous tous les angles. Il peut ainsi, par exemple, même effectuer une promenade virtuelle dans le Musiekbos".