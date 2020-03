Covid-19 : comment le gouvernement flamand tente de limiter l’impact de la crise

Les mesures prises par la société régionale flamande de transport en commun De Lijn seront également renforcées. Plus aucun paiement en argent liquide ne sera donc autorisé, dès ce vendredi, dans les bus et trams De Lijn. Ceci permet d’éviter chaque semaine quelque 110.000 contacts physiques entre les voyageurs et le personnel de la société.

Les voyageurs sont aussi priés de monter à l’arrière du bus ou tram, pour éviter autant que possible un contact rapproché avec le chauffeur. "Nous demandons aussi à la population de ne faire en transports en commun que les voyages réellement nécessaires", indiquait la ministre de la Mobilité, Lydia Peeters (Open VLD).

La ministre du Travail, Hilde Crevits (CD&V, photo), réitérait son appel aux particuliers et entreprises à favoriser un maximum le télétravail. "Ceux qui ne peuvent le faire, doivent envisager des manières créatives de différer leurs heures de début et de fin de travail et leurs heures de midi. Ceci permet d’éviter qu’un grand nombre de personnes se retrouvent en même temps à certains endroit".

Le ministre flamand de l’Intérieur, Bart Somers (Open VLD), soulignait que l’administration publique flamande et les administrations locales allaient elles-mêmes recourir autant que possible au télétravail.