Covid-19 : les économistes sont partagés sur les mesures d'aide

Tous les deux sont par contre persuadés que la crise actuelle poussera le pays en récession. "Nous devons nous attendre à une petite récession. Nous anticipions déjà une croissance négative au premier trimestre, et avec les nouvelles mesures ce sera certainement le cas pour le deuxième également", poursuit Koen De Leus. "La question est de savoir quelle sera l'ampleur de cette récession, nous n'allons pas donner des chiffres à la légère", commente Jan Van Hove. "L'impact du virus est difficile à estimer, mais cela va plus loin: il y a aussi le marché pétrolier, le protectionnisme de Trump et différentes approches en fonction des pays."

L'économiste en chef de Belfius, Véronique Goossens, est plus optimiste et pense que la Belgique peut encore éviter la récession. Belfius s'attend tout de même à une croissance plus faible qu'envisagée dans les dernières prévisions. "Cette année, nous attendons une croissance de 0,5% en Belgique", affirme-t-elle. Pour y arriver, la banque parie que l'épidémie de Covid-19 sera dernière nous pour l'été.

Concernant les mesures de soutien que les autorités doivent prendre, les avis divergent quelque peu. Pour De Leus, "toutes les contraintes doivent être levées". "Si nous ne mettons pas toutes les ressources à disposition maintenant, les problèmes budgétaires ne feront que s'aggraver." Il s'attend en outre que l'Europe soit plus flexible sur ses règles budgétaires. Il craint que la crise de l'offre, avec les productions quasi à l'arrêt en Chine et en Italie, ne provoque une crise de la demande.