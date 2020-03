Friteries et salons de coiffure peuvent rester ouverts, à certaines conditions

Parmi les grands événements sportifs menacés figure le Tour des Flandres cycliste, qui doit se tenir le 5 avril, soit deux jours à peine après la levée actuellement prévue des mesures de restriction et d'annulation d'événements culturels et sportifs.

"Nous avons pris de nous-mêmes l'initiative jeudi d'annuler de grandes et petites manifestations et de ne pas attendre une éventuelle interdiction", a souligné lze minkstre flamand des Sports Ben Weyts (photo). Jusqu'au 3 avril, aucun événement sportif ne peut plus avoir lieu, afin de contenir la propagation du nouveau coronavirus.

"Je ne suis pas optimiste, la chance semble faible que le Tour des Flandres soit maintenu", a glissé le ministre flamand. "Nous évaluons bien entendu la situation au fur et à mesure mais je pense que l'organisateur Flanders Classics souhaite une clarté le plus vite possible et nous voulons la fournir dès que possible."