L'enseignement supérieur flamand passe au numérique jusqu’au 19 avril

Les bâtiments de l'Université de Gand (UGent) ne seront ainsi plus accessibles aux étudiants à partir de lundi. Ils bénéficieront, jusqu'au 19 avril, de cours en ligne. Les activités éducatives qui ne peuvent être reportées sont annulées. L'ensemble des membres du personnel, soit plus de 13.000 personnes, est contraint au télétravail. S'il est impossible de travailler à domicile, il faut limiter les contacts avec les autres individus, précise l'université. Elle demande de garder une distance d'un mètre minimum entre les personnes, de s'arrêter régulièrement et de désinfecter fréquemment les surfaces de travail et appareils utilisés.

Après les nouvelles mesures édictées jeudi soir par les autorités fédérales, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) a décidé de passer entièrement à un mode d'enseignement virtuel alors qu'elle autorisait encore les cours donnés à un maximum de 50 personnes jeudi, si cela s'avérait nécessaire. La seule exception: les recherches critiques en laboratoires qui peuvent se poursuivre, avec une présence minimale de personnes. µ

Les cafés, restaurants, installations sportives et culturelles, bibliothèques, centre d'étude, salles de réunion et points de contacts physiques sont fermés. Le personnel de l'Université Libre néerlandophone bruxelloise est encouragé à faire du télétravail et à limiter autant que possible ses déplacements. Les services pour lesquels une présence sur le campus est nécessaire bénéficieront d'une méthode de travail alternative. Les autres seront organisés à distance par téléphone, courriels ou d'autres canaux comme Skype.

Les étudiants résidant en kot sont encouragés à rentrer chez eux. Des solutions seront proposées à ceux qui ne peuvent regagner leur domicile.