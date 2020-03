Les urgentistes tirent la sonnette d’alarme face à la pression accrue de travail

Les services d’urgence sont submergés de patients inquiets depuis jeudi et le renforcement des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus Covid-19. C’est ce qu’indique Jan Stroobants, président de l’Association des médecins urgentistes de Belgique et chef des urgences à l’hôpital Middelheim. Dès samedi, les opérations non-urgentes et les consultations dans les hôpitaux seront reportées, indique la coupole Zorgnet-Icuro.