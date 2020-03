Les 500.000 masques d'Alibaba à destination de l'Europe sont arrivés à Liege Airport

Un avion s'est posé vendredi soir à Liège Airport en provenance de Chine avec à son bord près de 500.000 masques et des équipements de protection. Ceux-ci ont été envoyés en Europe par la Fondation Alibaba et la Fondation Jack Ma du nom du fondateur et ancien patron du géant chinois de l'e-commerce. Au total, deux millions de masques devraient transiter par l'aéroport wallon.