Bart De Wever confirme avoir proposé un gouvernement d'urgence pendant une année

Le président de la N-VA, Bart De Wever, confirme qu'il a proposé aux principaux partis des deux communautés de mettre en place un gouvernement d'urgence pour un an. Cela permettrait de s'attaquer à la crise du coronavirus et à ses conséquences économiques. Il espère qu'entre-temps, il sera également possible de parler de la manière dont ce gouvernement pourrait continuer à fonctionner par la suite.