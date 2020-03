Le Maroc et la Turquie suspendent les connexions aériennes avec la Belgique

Le Maroc annonce ce samedi matin, la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les vols vers et en provenance d'Allemagne, des Pays Bas, de Belgique et du Portugal. C'est ce qui figure dans un communiqué officiel cité par le site internet Media24 qui ajoute que "cette suspension sera probablement effective à 23h59 ce samedi".

"Dans le cadre du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus au niveau international, et à l’instar de la suspension des connexions aériennes et maritimes avec l’Italie, l’Espagne et la France, le Maroc a décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal", annonce un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger.