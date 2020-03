197 nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique pour un total de 886 cas confirmés

"Nous vous rappelons qu'il est très important de rester chez soi dès que l'on est malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, ...) et de contacter directement son médecin traitant. Nous vous conseillons également de suivre les recommandations publiées sur le site info-coronavirus.be, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l'épidémie et protéger les personnes sensibles", a souligné le SPF dans son communiqué.

"Les personnes qui sont testées positives maintenant ont été exposées au virus il y une quinzaine de jours", a expliqué le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht lors d'un conférence de presse conjointe du SPF Santé publique et du Centre de crise, dimanche à Louvain. "L'impact des mesures prises jeudi soir ne se ressentira que dans une dizaine de jours. Mais chacun doit s'y tenir, c'est assez important pour être une nouvelle fois souligné. Franchir la frontière pour faire du shopping, aller au restaurant ou boire un verre, ce n'est vraiment pas une bonne idée."

Même sans symptômes, "une personne infectée peut contaminer deux à trois personnes qui, à leur tour, peuvent transmettre le virus à deux ou trois autres. La chaîne de transmission est donc exponentielle et mène à des hospitalisations supplémentaires et des décès. Nous pouvons éviter cela en s'en tenant aux directives" du gouvernement, a poursuivi M. Van Gucht, soulignant une fois de plus la responsabilité de chacun.

Le call-center du Centre de crise, qui mobilise 50 personnes, a reçu 14.000 appels depuis le lancement de la phase fédérale jeudi, dont 4.500 rien que pour la journée de samedi, a indiqué dimanche le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem.

Une centaine d'interventions ont par ailleurs eu lieu, samedi, pour mettre un terme à des activités de faible ampleur et notamment annuler, avant son début, une rave party organisée dans un bois de la province du Luxembourg, a précisé le ministre.