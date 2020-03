Coronavirus : La VRT va offrir des programmes éducatifs supplémentaires

La première chaîne télé de la VRT lance la possibilité d'envoyer des messages vidéos à ses proches qui son isolés . "C’est précisément au moment où l’on a le plus besoin les uns des autres que beaucoup de gens sont isolés et cela crée un manque". La Eén propose donc à tous ceux qui le veulent de réaliser un message vidéo et diffusera autant de messages que possible à la télévision, vers 17 heures.

Vous pouvez trouver toutes les informations sur les offres des différentes chaînes la VRT sur leurs sites internet respectifs.