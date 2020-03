Les masques attendus dimanche soir par la Belgique n'arriveront pas

"Il faut d’urgence plus de clarté en ce qui concerne les masques de protection à destination du personnel médical dans les hôpitaux et des médecins généralistes". Le virologue Marc Van Ranst et Inge Vervotte du réseau de soins Emmaüs d'Anvers ont tiré la sonnette d'alarme ce dimanche, dans l'émission "De zevende Dag" (VRT) : "les masques risquent de ne pas arriver". La ministre fédérale de la santé publique Maggie De Block (Open VLD) reconnaît qu'il s'agit d'une "situation internationale" "très difficile" et parle d'une possible fraude.