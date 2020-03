Un gouvernement Wilmès de plein exercice limité au coronavirus et avec des pouvoirs spéciaux pour 6 mois 

Les présidents de la Chambre et du Sénat ont fait rapport au roi Philippe ce lundi à 10h. Le souverain a mis fin à leur mission et "a exprimé son appréciation pour le travail réalisé" par Sabine Laruelle et Patrick Dewael.

De leur rapprt final "il ressort que le gouvernement démissionnaire dispose d'un soutien suffisant au parlement lui permettant de poursuivre la gestion des problèmes urgents auxquels notre pays doit faire face", précisait le Palais.

La Première ministre Sophie Wilmès a ensuite été reçue par le Roi qui l'a désignée pour former le gouvernement qui sera désormais de plein exercice, mais dans le cadre d'un programme limité à la lutte contre le coronavirus et la prise en charge des effets socio-économiques et budgétaires de la pandémie.

Sophie Wilmès demandera jeudi la confiance à la Chambre, qui lui sera acquise à une très large majorité de plus de 100 sièges. Elle pourra ensuite demander les pouvoirs spéciaux pour une durée de trois mois, renouvelables une fois. Patrick Dewael et Sabine Laruelle estiment que ces pouvoirs seront effectivement nécessaires pour une durée de six mois.