Les partis francophones rejettent l’idée d’un gouvernement d’urgence

"Vous ne m'avez pas souvent vu en colère, mais cela me met en colère", a déclaré Jan Jambon (N-VA), ce dimanche midi dans l'émission "De zevende dag" (VRT). "Le plus grand parti du pays propose de former une coalition pour au moins faire face à la crise, c'est ce que la population demande aux politiciens de faire. Et puis vous vous retrouvez dans ces jeux où le président du PS dit que son parti ne veut pas d'un gouvernement avec la N-VA" ?

Le ministre président flamand a rejeté résolument, dimanche, la piste d'un soutien au gouvernement démissionnaire depuis le parlement par les six partis qui étaient autour de la table de négociations samedi soir, à savoir les partis socialistes et libéraux, la N-VA et le CD&V.



"Nous avons besoin d'un gouvernement de pleine compétence, limité en nombre, dans le cadre d'une mission et d'une composition limitées... Nous sommes le plus grand parti du pays. De quel droit les francophones nous mettent-ils de ukases", a-t-il encore affirmé.

Jan Jambon a accusé les francophones de rejeter la main tendue du plus grand parti du pays et de se livrer à "de petits jeux".

Le ministre président flamand a précisé qu'après l'appel lancé par le président de la N-VA samedi midi à former un gouvernement d'urgence pour une année, une discussions sérieuse avait eu lieu samedi soir entre six partis: PS et MR côté francophones, N-VA, CD&V, Open VLD, et SP.A, côté néerlandophone.

"Nous avons parlé hier, on va poursuivre aujourd'hui et nous espérons atterrir", a-t-il dit.