Coronavirus : étrange ambiance sur les routes et dans les gares quasi désertes

L’épidémie de coronavirus change nos modes de vies, et ça voit. Le traditionnel pic du lundi matin sur les routes belges s'est révélé extrêmement calme. De nombreuses personnes semblent avoir respecté la demande des autorités de travailler autant que possible depuis son domicile. Par ailleurs, la SNCB a mis en place à partir de ce lundi un service de trains limité au vu de la demande en baisse pendant le confinement. 90 trains P ont été supprimés vers Bruxelles, mais toutes les lignes continuent à être desservies. Malgré ces changements, les trains et gares étaient loin d’être bondés, comme le montrent ces images.