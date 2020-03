Covid-19: "Nous nous attendons à un pic fin de semaine, début de semaine prochaine"

"Nous avons plus de lits dans les unités de soins intensifs que l’Italie, et nous avons eu la chance de ne pas être les premiers. Nous avons donc pu nous préparer. Mais nous ne pouvons jamais être 100% sûrs. Tout dépendra de l’importance et de la rapidité du pic", explique-t-il.

Les effets des mesures strictes instaurées depuis le week-end dernier par les autorités ne se ressentiront pas avant dans 10 jours. "Tous ce que nous recevons pour le moment date d’avant cette période. Dans les hôpitaux, la direction, les médecins, le personnel infirmier et les techniciens sont occupés à prendre des décisions rapides, à s’adapter et à exécuter les mesures pour que tout soit prêt", précise encore Geert Meyfroidt.