Des robots ostendais aident les résidents de homes à garder contact avec leurs proches

L’entreprise ZoraBots travaille depuis quelques années déjà avec le robot "Zora" dans un environnement de soins et possède donc une bonne expérience des maisons de repos et soins. "Les résidents le trouvent vraiment fantastique. Ils sont très intrigués et veulent tout savoir du robot", précise Tommy Deblieck.

Si nécessaire, la connectivité dans les maisons de soins infirmiers sera augmentée par la compagnie Telenet. La société dispose actuellement de 70 robots immédiatement disponibles. Les maisons de repos qui souhaitent utiliser un robot peuvent elles-mêmes venir le chercher dans l'entreprise ostendaise.

L’acquisition de pareil robot coûte normalement 2.500 euros, auxquels s’ajoutent près de 50 euros mensuels. L’entreprise fait donc aussi partiellement sa propre publicité en proposant ses 70 robots gratuitement aux maisons de soins. "Pour nous, c’est aussi une façon de montrer ce que la technologie peut représenter en temps de crise".

Le bourgmestre d’Ostende (Flandre occidentale), Bart Tommelein (Open VLD), a déjà fait savoir qu’il allait certainement utiliser des robots. "Cela nous permet de lutter contre la solitude", commentait le bourgmestre.