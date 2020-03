Bart De Wever veut l'instauration d'un couvre-feu et une interdiction de rassemblement

D’après Bart De Wever, il s’agit-là d’une demande de la police locale, qui est soutenue par toutes les polices locales, partout en Flandre. A ses yeux, il est essentiel que cette mesure soit uniforme. "Nous devons éviter une surenchère des mesures", explique-t-il. "J’ai appelé la semaine dernière à un plan catastrophe au niveau fédéral. Cela a pris beaucoup trop de temps mais on y est quand même parvenu. L’avantage est alors que toutes les communes doivent suivre les mêmes règles. Sinon, une commune applique une mesure, et une autre commune pas, et la population n’y comprend plus rien".

Pour Bart De Wever, une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes rendrait plus efficace le conseil actuel de distanciation physique. En outre, un couvre-feu nocturne aiderait considérablement la police et les services d'urgence dans leurs tâches, selon lui.