La police anversoise confrontée à des commerces qui ne voulaient pas fermer

Au cours du week-end écoulé, la police anversoise a dû se rendre à plusieurs reprises dans une dizaine de cafés, restaurants et commerces de la métropole pour les contraindre à fermer leurs portes, dans le respect des directives du Centre fédéral de crise visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis vendredi à minuit, tous les établissements horeca et les magasins non-alimentaires devaient fermer leurs portes. Seuls les magasins d’alimentation, les supermarchés et les pharmacies peuvent encore rester ouverts le week-end.