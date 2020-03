Les particuliers appelés à donner leurs masques aux hôpitaux et aux médecins

Le virologue Marc Van Ranst était le premier à lancer l’appel via Twitter. "Chers amis ,vous aviez acheté massivement des masques en pharmacie. Nos infirmiers et médecins ont maintenant sérieusement besoin de ces masques. Pouvez-vous s’il vous plaît donner vos boîtes à l’accueil de l’hôpital le plus proche ? De cette manière, vous aidez réellement vos travailleurs de la santé !", ecrit-il sur le réseau social.

Marc Van Ranst a été rapidement suivi par l’expert interfédéral, Emmanuel André, qui a également appelé les citoyens à donner leurs masques aux hôpitaux et aux médecins.

Les ambulanciers, aussi, appellent à l’aide : "Si l’épidémie se propage davantage, il est primordial que les soins de première ligne et l’aide d’urgence soient garanties", souligne le centre d’ambulances d’Anvers.