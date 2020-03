La Belgique passe le cap des 1.000 personnes contaminées et un total de dix décès

Un total de 1.279 analyses en laboratoire ont été effectuées dimanche et 172 nouveaux patients positifs ont été dénombrés. Parmi eux, 80 concernent la Flandre, 68 la Wallonie et 17 Bruxelles.



"Il y a des zones, où il y a plus de cas. On constate en effet un peu moins de cas en Wallonie et à Bruxelles. Cela est dû à la densité de population en Région wallonne, par exemple. Mais il existe néanmoins un foyer dans le Hainaut, nous y sommes très attentifs", explique Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven.