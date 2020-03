Une provision budgétaire exceptionnelle d'un milliard d'euros pour affronter la crise

Dans le cadre du budget de l'Etat pour les mois d'avril, mai et juin qui doit être voté ce lundi en commission de la Chambre, une provision exceptionnelle d'un milliard d'euros sera proposée, ont annoncé ce lundi matin le ministre du Budget, David Clarinval (MR, photo) et le député Kristof Calvo (Groen), à la suite d’une concertation entre le gouvernement fédéral et les fractions à la Chambre. Cette provision sera prévue dans le cadre de la loi sur les douzièmes provisoires (en vigueur depuis fin 2018 et la chute du gouvernement fédéral), pour des mesures servant à combattre le coronavirus.