Comment venir en aide aux personnes précarisées en cette période de coronavirus

"Si vous démantelez ou fermez ces infrastructures, les personnes les plus nécessiteuses se retrouveront sans solution alternative. Cela peut non seulement avoir de graves conséquences pour leur bien-être et leur santé, mais aussi accélérer la propagation du coronavirus".

Les organisations d’aide aux plus démunis demandent également des solutions abordables et une protection contre la perte de revenus. "Les personnes en situation de précarité ne possèdent souvent aucune marge financière pour absorber les coûts supplémentaires. Nous craignons, par exemple, une augmentation des frais de chauffage parce que les gens sont obligés de rester à la maison et des factures de santé plus élevées. Dans le même temps, les gens sont menacés de perte de revenus en raison du chômage temporaire, des licenciements.... En aucun cas, l'octroi des droits sociaux ou le paiement des prestations ne doit être retardé".