Carl Decaluwé : "Ne vous rendez pas à la côte, restez chez vous"

Les conditions météos s’améliorent et le week-end dernier déjà on avait observé que de nombreuses personnes se rendaient au littoral. Comme on annonce du beau temps pour la fin de la semaine, Carl Decaluwé redoute un afflux de touristes ou de personnes possédant une résidence secondaire à la côte.

Or, les cafés et les restaurants y sont fermés. De nombreuses personnes voudront logiquement faire des achats alimentaires, le gouverneur estime dès lors que "la règle de distance d’un mètre et demi ne pourra être respectée".

Carl Decaluwé appelle donc touristes et résidents secondaires à ne pas se rendre à la côte. "Restez chez vous et observez strictement les directives du gouvernement" a-t-il déclaré. Les bourgmestre de Coxyde et Nieuport avaient déjà lancé un appel similaire.