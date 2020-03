Les ateliers de confection des prisons fabriquent des masques pour pallier la pénurie

À l'atelier de confection de la prison d’Audenarde, 15 détenus environ fabriquent des pantalons, des vestes et des chemises pour les détenus ainsi que des vêtements de travail pour le personnel de surveillance et le personnel technique. De plus, 30 autres travaillent pour des firmes externes. "Nous pensons que c'est une façon utile de passer le temps et que les détenus peuvent gagner ainsi un peu d’argent, environ 3 euros l’heure. Il y a des détenus qui travaillent ainsi dans des ateliers depuis des années et qui ont donc suffisamment d'expérience et pourront commencer à s’y mettre dès maintenant", souligne Kathleen Van De Vijver.

Dès ce mardi, 11 détenus expérimentés dans la confection vont commencer à produire environ 500 masques par jour. Dans la prison de Merksplas, 7 personnes sont prêtes à commencer également. Les autres prisons dotées d'ateliers de couture suivront bientôt", ajoute encore Kathleen Van De Vijver.

Les masques qui seront produits en prison sont des masques à usage médical, appelé "masque chirurgical". Ces masques peuvent être lavés. Notre service médical nous a assuré qu'ils peuvent être utilisés par des professionnels. Nous ne pouvons pas délivrer de certificat parce que nous les fabriquons nous-mêmes, mais pour le moment, c'est bien sûr secondaire", explique Kathleen Van De Vijver.