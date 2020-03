Pour l’Union belge, le report de l’Euro est "la seule décision correcte et logique"

"Laisser l'EURO se dérouler en juin ne serait pas responsable et n'est tout simplement pas possible", explique Bossaert. "C'est à juste titre que l'UEFA accorde la priorité au fait que les compétitions nationales puissent se poursuivre jusqu'à leur terme. Nous pouvons ainsi commencer à tout replanifier, que ce soit pour les compétitions nationales, pour lesquelles la tension est la plus forte, mais aussi bien évidemment pour les matches des Diables Rouges, des Red Flames et de nos équipes de jeunes. Mais avant tout, notre attention se porte sur la santé de nos collaborateurs, nos sportifs et nos supporters. Nous ne recommencerons que lorsque tous les risques sanitaires seront écartés."