Sophie Wilmès a prêté serment devant le Roi

Tous les ministres de ce gouvernement composé du CD&V, de l'Open VLD et du MR conservent leurs compétences. Si certains ministres ont prêté serment dans les deux langues, d'autres l'ont fait seulement en néerlandais ou en français.

Après Sophie Wilmès, Première ministre, les différents ministres ont prêté serment dans la foulée.

Koens Geens (CD&V) reste en fonction en tant que vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Affaires européennes, Alexander De Croo (Open VLD) en tant que vice-premier ministre et ministre des Finances et de la Coopération au développement, David Clarinval (MR) en tant que vice-premier ministre et ministre du Budget et de la Fonction publique, Pieter De Crem (CD&V) en tant que ministre de l’Intérieur, Maggie De Block (Open VLD) en tant que ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Asile et de la Migration, Daniel Bacquelaine (MR) comme ministre des Pensions, Marie Christine Marghem (MR) comme ministre de l'Énergie, François Bellot (MR) comme ministre de la Mobilité, Daniel Ducarme (MR) comme ministre des Indépendants et de l'Agriculture, Philippe De Backer (Open VLD) comme ministre de la Stratégie numérique, des Télécommunications et des Postes, Nathalie Muylle (CD&V) comme ministre du Travail, de l'Économie et des Consommateurs, et enfin Philippe Goffin (MR) comme ministre des Affaires étrangères et de la Défense.

La mission de ce gouvernement sera limitée dans le temps: trois mois dans un premier temps, éventuellement prolongeables de trois mois supplémentaires. Pour les autres matières, le gouvernement continue de fonctionner en affaires courantes.

Après la prestation de serment les ministres ont pris la pause pour la traditionnelle photo de groupe sur l'escalier d'honneur mais en gardant 1 mètre de distance.

La Première ministre Sophie Wilmès demandera la confiance de la Chambre des représentants cet après-midi.