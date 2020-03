Un urgentiste à propos du coronavirus : "Les radiographies des poumons sont terrifiantes"

"Nous voyons arriver aux urgences des personnes avec un dossier médical vierge d’antécédents qui sont pourtant très malades", met en garde Ignace Demeyer, car il ne s’agit pas que de seniors. "Jusqu’à présent, nous n’avons eu que très peu de personnes âgées qui sont venues aux urgences. Nous avons surtout des patients âgés de 30 à 50 ans".

"Ils ont tous les mêmes symptômes. Ils ont été malades pendant une semaine, grippés, et sont restés à la maison. L’attaque de grippe est passée, pensent-ils. Ils se sentent très bien pendant deux jours. Et puis ils viennent à l’hôpital avec une toux sèche et sont essoufflés. Quand nous mesurons leur oxymétrie" (saturation en oxygène dans le sang), "nous constatons qu’ils ont une saturation très basse pour leur âge".

Les médecins se rendent alors compte qu’il s’agit de patients à problème et sonnent l’alerte, mais les personnes concernées ne sont pas conscientes de la gravité de leur état parce qu’elles ne se sentent pas trop mal à ce moment-là, précise l’urgentiste d’Alost. "Elles viennent simplement à l’hôpital, alors qu’elles sont en fait déjà terriblement touchées par le virus".

Le médecin urgentiste Ignace Demeyer (photo) montrait aussi sur le plateau de la VRT le scanner pulmonaire d’un patient atteint du coronavirus. "Les radiographies que nous avons faites hier sont carrément terrifiantes", commentait-il.