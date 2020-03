A propos de patients plus jeunes : "Il n’y a de lourdes lésions pulmonaires que si l’on commence à parler par à-coups"

La plupart des patients ont plutôt des symptômes légers et font donc mieux de rester loin des services d’urgence surpeuplés. L’un des malades avec des symptômes légers est Peter Persyn (57 ans), lui-même généraliste de formation. Il est tombé légèrement malade mercredi dernier, avec un mal de gorge et une toux irritante, pas de fièvre. Jeudi, cela s’est transformé en de véritables maux de gorge, une toux profonde et une pression sur la cage thoracique.

Persyn (photo) travaille dans le secteur des soins aux personnes âgées et s’est donc fait tester. Résultat positif. Il suppose avoir contracté le Covid-19 via ses deux filles, qui étaient malades la semaine d’avant. "Elles n’avaient pas du tout de fièvre, mais le nez qui coule, mal à la gorge. On dit toujours que le coronavirus engendre beaucoup de fièvre et une vraie sensation de grippe, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. La fièvre n’est pas obligatoire". précise Peter Persyn.