Bravopourlessoins : la Belgique aussi veut applaudir son personnel soignant tous les soirs à 20h

Un appel circule actuellement sur les réseaux sociaux, sous la bannière #bravopourlessoins, et est largement relayé en Belgique. Le message invite les citoyens à prendre exemple sur la France, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore l’Italie, et à applaudir, depuis leur balcon, le personnel soignant, en première ligne de la crise du coronavirus. L’action devrait avoir lieu dès ce mercredi soir, et tous les autres soirs à 20 heures. Elle offrira sans doute des scènes comme celles filmées ailleurs en Europe.