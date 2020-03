En Flandre, les travailleurs au chômage technique ne devront pas payer leur facture d’électricité ce mois-ci

Le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V), a débloqué un budget de 7 millions d'euros pour commander des masques supplémentaires. Ces commandes ont été passées, et Wouter Beke espère que les masques seront livrés "bientôt".



- Les personnes qui ont encore des masques buccaux à la maison sont priées de les apporter dans les hôpitaux autant que possible. Si vous fabriquez vos propres masques buccaux, il est préférable de les apporter dans les maisons de repos.

- Les crèches restent ouvertes. "Les personnes du secteur médical, mais aussi les policiers, les éboueurs, les techniciens de laboratoire ou les caissiers ne pourront continuer à travailler que s'il y a aussi un accueil pour leurs enfants", explique Wouter Beke.

- Les personnes travaillant dans le secteur de la garde d'enfants ont reçu des directives spécifiques. On leur a également promis que leur financement resterait garanti, même si les gens n'amènent pas leurs enfants.

- Les vaccinations qui sont administrées aux enfants via Kind & Gezin seront temporairement suspendues, jusqu'au 5 avril. "Nous verrons comment nous pouvons redémarrer cela en toute sécurité par la suite."

- On dénombre déjà 694 personnes dans la réserve médicale. Ce sont des médecins et des infirmières, mais aussi des physiothérapeutes et des techniciens de laboratoire. En cas de pénurie, les bons profils seront utilisés.