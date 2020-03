309 nouveaux cas diagnostiqués au Covid-19, et 7 décès supplémentaires en Belgique

Les déplacements vers une résidence secondaire à la côte ou dans les Ardennes sont-ils autorisés ?

Non ces déplacements ne sont plus autorisés,on répondu les portes-parole. Si on suit les consignes du gouvernement, ce sont des déplacements qui ne sont pas indispensables. Il est important de ne pas se rendre par exemple à la côte car si un important groupe de personnes s'y rendait cela risquerait, en cas de maladie, de surcharger les structures hospitalières de cette région.

Par ailleurs, les portes-parole du SPF Santé publique on recommandé de ne pas acheter de kit de dépistage sur internet, car ces kits non fiables "risquent de donner un faux sentiment de sécurité".