Coronavirus : les hôpitaux se préparent à poser des choix entre patients

Au cours de ces quatre derniers jours, le nombre d'hospitalisations a doublé tous les deux jours. Le nombre d'admissions dans les unités de soins intensifs a également chaque fois doublé. Si cette tendance se poursuit (et il semble que ce soit le cas pour l'instant), les experts prévoient que d'ici mardi prochain, 4 000 personnes seront hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 800 aux soins intensifs. Soyons clair : c'est encore bien en dessous de la capacité maximale en Belgique (1 900 lits de soins intensifs).

De plus, les hôpitaux font tout ce qui est possible pour augmenter au maximum leur capacité. Dans tout le pays, des hôpitaux sont réaménagés, des murs démolis, des étages réorganisés,... Les opérations et les traitements non urgents sont reportés et les procédures sont radicalement modifiées : les hôpitaux permettent aux patients de rentrer chez eux beaucoup plus tôt.