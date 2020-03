D’Anvers à Bruxelles, des applaudissements ont retenti à 20h pour saluer le personnel soignant

De premiers applaudissements et cris de soutien se sont fait entendre pendant cinq minutes mercredi à 20h dans la capitale et ailleurs en Belgique. L’action, relayée sous la bannière #bravopourlessoins, a pour but de remercier le personnel soignant en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. L’initiative avait déjà cours dans d'autres pays européens, comme en Italie, en France, ou aux Pays-Bas. Le rendez-vous est fixé tous les soirs à 20h00 aux fenêtres, lucarnes ou balcons.