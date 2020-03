Deux patients gantois témoignent: "Le coronavirus, c’est l’enfer"

"En rentrant d’un voyage de ski dans Les Menuires, en France, je me suis très vite senti vraiment mal. Je croyais que mon état allait s’améliorer, et effectivement, après environ quatre jours, je me sentais mieux. Mais vendredi dernier, ça m’a frappé une nouvelle fois. Je n’avais pas mal, mais me sentais totalement épuisé. Finalement, on a décidé d’aller à l’hôpital", raconte-t-il dans une publication Facebook.

Zeger Garré a immédiatement été admis aux soins intensifs. Mardi, il a finalement pu intégrer sa propre chambre. "Les médecins ne savent pas combien de temps je vais devoir rester. Pour moi c’était une véritable claque dans la figure, car habituellement je ne suis jamais malade".

