Covid-19 : la différence de politique  aux Pays-Bas pose problème aux communes frontalières

Les communes frontalière avec les Pays-Bas s’inquiètent à cause des différences dans la politique de lutte contre le coronavirus. Alors que la Belgique est entrée en confinement mercredi, nos voisins néerlandais prônent l’immunité collective qui consiste à laisser le virus se propager, en protégeant les personnes vulnérables. Or, aucune mesure n’a été prise pour contrôler nos frontières comme ici entre Baarle Nassau (NL) et Baarle Hertog (B).