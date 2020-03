Le gouvernement Wilmès obtient la confiance de la Chambre

Outre les partis siégeant au gouvernement, soit le MR, le CD&V et l'Open VLD l'exécutif a obtenu la confiance des socialistes (PS et SP.A), des écologistes (Ecolo-Groen), du CDH, de DéFI et du député indépendant Emir Kir. La N-VA et le Vlaams Belang rejoints par le député indépendant Jean-Marie Dedecker ont voté contre, tout comme le PTB-PVDA.