Le Last Post joué en solo sous la porte de Menin à Ypres

C'est un rituel quotidien à Ypres, depuis 1928 chaque soir à 20h, le Last Post est interprété par deux ou plusieurs joueurs de clairon qui font partie du corps des pompiers de la ville.

Mais suite aux règle de distanciation sociale et comme il faut conserver une distance de sécurité en rue, un seul clairon va à présent rendre l'hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. Depuis ce week-end, le public n'est pas non plus autorisé non plus à assister au Last Post.