Garde d’enfants: les écoles flamandes reçoivent de nouvelles directives 

Les élèves malades doivent également rester à la maison. "C'est un appel aux parents à s'occuper autant que possible eux-mêmes de leurs enfants, ce qui est le mieux pour tout le monde", déclare le ministre flamand de l'éducation Ben Weyts (N-VA). "Les enseignants ont désormais le rôle essentiel de veiller à ce que le personnel soignant puisse continuer à remplir ses tâches vitales. C'est pourquoi nous devons également veiller à imposer une charge minimale aux enseignants et aux écoles et à rester à la maison autant que possible et à garder nos enfants à la maison" ajoute le ministre.

En fait, la règle générale est et reste que les écoles doivent accueillir le moins d'élèves possible, mais d'un autre côté, l'Agence pour les soins et la santé souligne qu'il n'est pas important de savoir quelle est la taille d'un groupe d'élèves pour réduire le risque d'infection. Toutefois, il est important que la composition du groupe reste la même. Il ne faut donc pas d’échange d’élèves entre les écoles, souligne le ministre.

Ces derniers jours, nous avons constaté que de nombreux parents gardaient déjà leurs enfants à la maison, souvent il n'y avait qu'une poignée d'enfants à l'école. Si les écoles ne doivent pas s'occuper d'un seul élève, elles peuvent se rabattre sur un système permanent. Ainsi, les parents peuvent faire appel à l'école plus tard, mais le personnel éducatif peut travailler à domicile dans la mesure du possible.