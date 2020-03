L'effort fédéral pour les mesures socio-économiques porte sur 8 à 10 milliards d'euros

Le conseil des ministres du gouvernement Wilmès a approuvé ce vendredi un deuxième volet de son plan de protections sociales et économiques dans le cadre de la crise du coronavirus, avec des mesures qui feront porter son effort budgétaire total à 8 à 10 milliards d'euros pour 2020. Pour une part de cet effort, il s’agit toutefois de payements de contribuables qui sont postposés et pas supprimés, et que le gouvernement récupèrera donc plus tard.