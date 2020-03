L'Office des étrangers libère 300 sans-papiers de centres fermés

La semaine dernière, plusieurs personnes ont été relâchées petit à petit de différents centres dans le pays. D'ici la fin de cette semaine, 300 personnes auront ainsi été libérées, avec une injonction de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

D’après l’Office, il s’agit de personnes qui ne peuvent actuellement être expulsées, en raison de la crise sanitaire, mais qui n’ont commis aucun fait criminel. "Les étrangers qui ont commis des faits contre l’ordre public restent par contre dans les centres fermés", précisait à VRT NWS Geert De Vulder de l’Office des étrangers.

"La loi nous indique que nous ne pouvons maintenir en détention des personnes que quand il est possible de les rapatrier rapidement. Pour les 300 personnes que nous avons libérées, ce n’est pas possible étant donné que beaucoup de pays ont fermé leurs frontières et parce qu’il n’y a presque plus de vols qui partent de la Belgique".