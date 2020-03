La Belgique recense 462 nouvelles contaminations et 16 décès supplémentaires

Depuis le 13 mars, 234 personnes ont pu quitter l'hôpital dont 48 jeudi. Trente-sept décès sont à déplorer, dont 16 sur la journée de jeudi. Un chiffre "anticipé", à en croire Emmanuel André, qui souligne que le nombre de décès "va continuer à augmenter ces prochains jours mais les mesures de confinement doivent permettre de le limiter".

Emmanuel André a rappelé que la grande majorité des cas n'allait pas conduire à une hospitalisation. Il a souligné que la situation en Belgique différait de celle observée en Italie où l'épidémie est "difficilement contrôlable". "En Belgique, nous avons pris les mesures de confinement avant d'arriver au type de situation en Italie. Nos capacités de soins et d'hospitalisation sont aussi différentes, donc on peut dire que la Belgique est mieux préparée".

Cela ne signifie pas qu'il faut cesser les efforts. L'épidémie n'est qu'au stade du "démarrage" en Belgique, avec une hausse quotidienne du nombre de cas et des hospitalisations. Par ailleurs, plus de cinq millions de masques ont été livrés dans le pays ces derniers jours et sont en cours de distribution, a précisé André. Certains groupes cibles, comme les hôpitaux ou les ambulanciers, les recevront en priorité.

La Belgique est également en attente de livraison de cinq millions de masques supplémentaires. Le porte-parole du Centre de crise, Benoit Ramacker, a salué "la grande compréhension et la solidarité" développée à la suite des mesures de confinement. Il a estimé que "la majorité de la population suit bien les recommandations". Il existe toutefois "des exceptions. Il faut maintenant arrêter de jouer avec la créativité pour contourner les mesures. Je pense que ces quelques exceptions vont s'arrêter dans les prochaines heures", a lancé Ramacker, rappelant que la police était là pour faire respecter les dispositions de confinement.

Emmanuel André a également souligné que les premières mesures de confinement prises il y a une semaine ont eu un "impact immédiat. L'impact sur les chiffres n'est toutefois attendu que dans les prochains jours en raison du temps d'incubation" de la maladie. Il y a un délai entre le moment où la personne contracte le Covid-19 et le moment où elle est diagnostiquée. "Il faut être patient mais les mesures seront efficaces." "Restez chez vous, prenez soin de vous et prenez soin des autres", a conclu le porte-parole du Centre de crise.