Les cinq universités flamandes resteront en mode numérique jusqu'à la fin de l'année académique

"Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une situation très exceptionnelle et que nous allons tout mettre en œuvre pour éviter une prolongation des études. Nous élaborons une grande transformation numérique et nous porterons une attention particulière aux étudiants en première bachelier. Pour eux, le changement est radical", souligne Caroline Pauwels.

L'organisation des examens doit encore être examinée et le calendrier académique sera conservé tel quel autant que possible. L'accent sera mis sur la recherche d'alternatives à distance pour les travaux pratiques, les mémoires et les stages. Les universités garantissent qu'il y aura bien une période de vacances pour les étudiants et enseignants.

Contacté par l’agence Belga, le porte-parole de l'Université de Liège - dont le recteur préside le Conseil des recteurs francophones (Cref) - indique qu'il n'y a pas "d'information" allant dans ce sens du côté francophone. "Le Cref n'a pas pris de position sur ce sujet", ajoute-t-il.