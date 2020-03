Marc Van Ranst : "Cette épidémie durera environ dix semaines"

Les déclarations du virologue de la KUL Marc Van Ranst dans la presse de jeudi ont suscité les réactions des tour-opérateurs belges. "Il est difficile d'estimer quelle sera la situation cet été", a ainsi déclaré la porte-parole de TUI Sarah Saucin. "Nous évaluons la situation de jour en jour."

Les voyages non essentiels à l'étranger sont actuellement déconseillés par les Affaires étrangères en raison de la pandémie de coronavirus qui frappe la Belgique et le reste du monde. Jeudi dans le quotidien Het Laatste Nieuws, Marc Van Ranst déconseillait les réservations de vacances à l'étranger pendant l'été, même si la situation venait à s'améliorer d'ici-là.

"Notre entreprise est solide", a réagi Sarah Saucin. "Nous avons traversé plusieurs crises. Les clients peuvent réserver leurs vacances pour l'été." TUI compte sur le fait que la crise du coronavirus sera de l'histoire ancienne. Si les Belges étaient appelés par les autorités à rester dans leur pays pendant la période estivale, TUI ajusterait son offre: "Nous nous adaptons continuellement à la demande des clients. Et nous proposons déjà plusieurs destinations en Belgique et dans les pays voisins."

Pour l'agence Coredon, il s'agit d'un scenario "irréaliste". "La crise devrait durer un peu plus longtemps que le 7 avril", déclare la porte-parole Audrey Denkelaar. Pour le reste, Corendon suit les conseils et les directives du gouvernement et "ne répond pas aux déclarations des experts individuels, qu'elles soient positives ou négatives pour le secteur."