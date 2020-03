Les différentes chaînes radio de la VRT ont pris part, ce vendredi matin à 8h45, à une initiative d’un présentateur de la radio néerlandaise NPO 3FM, qui suggérait de rapprocher les auditeurs européens en ces temps de pandémie en jouant le même morceau de musique sur les ondes, à savoir "You’ll never walk alone" de Gerry & The Pacemakers. (1963).