Covid-19 : 558 contaminations en plus en Belgique et 67 décès au total

On a dénombré vendredi 558 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus dans le pays, ce qui porte à 2.815 le nombre total de personnes officiellement contaminées en Belgique, ont annoncé ce samedi matin le Centre de crise et le service public fédéral Santé publique. Trente nouveaux décès sont à déplorer, pour un total de 67 patients décédés. Et 74 nouveaux patients se trouvent en soins intensifs, où leur nombre total s’élève maintenant à 238 malades.